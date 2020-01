Activan protocolo epidemiológico en Oaxaca

Oscar Rodriguez

Oaxaca, Oaxaca.- Activan en el estado un protocolo de seguridad epidemiológico ante la amenaza del nuevo virus detectado en China y se han desplegado 300 brigadas sanitarias que instalarán filtros en puertos aéreos, marítimos y terrestres para evitar el arribo de pacientes contagiados.

La secretaria de salud estatal informó que con la medida aplicada en toda la red hospitalaria 34 hospitales y en 700 clínicas se busca, identificar, notificar y atender oportunamente a cualquier paciente sí se llegará a presentar casos de infección respiratoria asociada a la nueva cepa de coronavirus (2019-nCoV).

El secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, indicó que después de la notificación de la presencia del virus en Estados Unidos, y de un caso sospechoso en Tamaulipas, con antecedentes de visita a la ciudad de Wuhan, China, y que actualmente se encuentra en estudio, se dio la instrucción de cumplir los lineamientos de vigilancia epidemiológica y diagnóstico por laboratorio.

Además, se alertó a los médicos de los cinco puntos de entrada internacional en el estado, tanto aéreo como marítimo, ubicados en Oaxaca, Huatulco, Salina Cruz y Puerto Escondido, para el reforzamiento de acciones encaminadas a detectar oportunamente a viajeros provenientes del país asiático y que pudieran presentar síntomas asociados a padecimientos de vías respiratorias.

Explicó que los coronavirus pueden causar diversos problemas de salud que van desde el resfriado común hasta Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), por lo que invitó a la población a evitar viajes no esenciales a China, así como mantener medidas preventivas de enfermedades respiratorias como es el lavado de manos frecuente usando agua y jabón, consumir sólo alimentos bien cocinados y agua simple potable o embotellada.

Destacó que se estará sesionando permanentemente con el Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESS), para unificar criterios operacionales entre todas las dependencias del Sector, así como el monitoreo permanente de las unidades médicas ante casos sospechosos.

Casas Escamilla aseveró que se estará en constante comunicación con las autoridades Federales para la difusión y aplicación de las normas, que garanticen la seguridad de la población, ante este nuevo padecimiento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario