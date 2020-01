A más de un mes, casi 300 taxis sin regularizarse y sin poder cobrar nuevas tarifas

-Ya los concesionarios que faltan, están haciendo los trámites para que todos cobren las nuevas tarifas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Enlace del Transporte público, Antonio Figueroa, dijo que esperan que en un mes y medio, todos los taxis ya estén en regla y por lo tanto, todos estén cobrando las nuevas tarifas mismas que se autorizaron desde el pasado 20 de diciembre.

A un mes de que se dieran a conocer las nuevas tarifas, solo 5 de los 14 sitios ya están autorizados para cobrarlas, y alrededor de 9 concesionarios están apenas en los trámites para entregar la documentación correspondiente y poder cobrar la nueva tarifa, misma que subió 7 pesos en el primer cuadro de la ciudad.

Son alrededor de 170 taxistas los que ya están autorizados para cobrar estas nuevas tarifas, y son cerca de 280 los que están en proceso, sin embargo esto ha provocado una confusión entre la población porque no saben cuáles son los taxis que las cobran y cuáles no, además de que algunos ya hicieron hasta sus tarifas a modo.

Aunque no hay un plazo para cobrar estas nuevas tarifas, y podría ser que en un mes y medio que ya todos los taxistas las cobren, y mientras eso ocurre hay taxistas que están cobrando los 30 pesos en el segundo cuadro de la ciudad, cuando oficialmente son 35 con el tarjetón, pero de 25 pesos sin el tarjetón, lo que provoca confusión entre los usuarios.

