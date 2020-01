Urge Elisa Zepeda a Fiscalía y Gobierno de Oaxaca actuar ante alto índice de feminicidios

La diputada Elisa Zepeda alzó la voz ante la alarmante jornada violenta contra las mujeres en Oaxaca, la cual apunta a 11 asesinatos en lo que va de este mes de enero de 2020, por lo que urgió a las autoridades estatales a actuar de manera pronta para frenar esta ola de feminicidios y garantizar la vida de las oaxaqueñas en todas las regiones.

“Mi preocupación tan grande es por la ola de muertes violentas en contra de mujeres y niñas, por ello quiero urgir al gobierno del Estado y a la Fiscalía General para que cada una de estas muertes sea investigada bajo el protocolo de feminicidio, queremos que en el estado de Oaxaca nos garanticen la vida a las mujeres”, puntualizó la diputada.

La también presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, se pronunció por que en lo que resta del año se puedan reducir este número de muertes que enlutan a las familias oaxaqueñas y poder garantizar una vida libre de violencia a cada mujer y niñas de la entidad, por lo que dijo que desde el Congreso del Estado serán vigilantes de que se aplique la ley y se haga justicia.

La representante popular hizo referencia que la actual legislatura realizó modificaciones a la Ley para que las penas a quienes ejerzan violencia contra las mujeres aumentaran hasta 9 años de prisión, lo cual es un precedente para erradicar la violencia de género en Oaxaca.

En este contexto en los primeros 20 días del año se han registrado 11 asesinatos de mujeres en regiones como el Istmo, la costa, sierra sur y cuenca, ello según datos del Grupo de Estudios para la Mujer Rosario Castellanos GESMujer.

