Se registra fuerte balacera en Temascal, Oaxaca.

Alrededor de las 6:30 de la tarde habitantes del municipio de San Miguel Soyaltepec, mejor conocido en la región de la Cuenca como Temascal, reportaron via redes sociales la presencia de personas armadas y el registro de detonaciones de arma de fuego en diferentes puntos de la cabecera municipal de ese lugar.

Las versionas no confirmadas hablan que camionetas con sujetos desconocidos con armas, habrian entrado a la población y se habrian provocado enfrentamientos que hasta el momento se desconoce el lugar exacto y entre que personas pudo haberse generado.

En las redes sociales los pobladores hablan de resguardarse en sus viviendas, y los comercios han bajado sus cortinas, dado el nivel de temor que ha provocado los hechos de violencia que se han presentado la tarde de este martes.

Temascal es un municipio enclavado en el límite de los estados de Oaxaca y Veracruz en donde se encuentra una planta Hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad que es abastecida por las aguas de la presa Miguel Aleman y genera energía para el sureste mexicano.

