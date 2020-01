Registra Mahatma Gandhi en la Cuenca, 2 ataques violentos a mujeres en este 2020

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En lo que va de este 2020, la Comisión Regional de Derechos Mahatma Gandhi, ha registrando en el estado de Oaxaca 12 ataques de mujeres, de los cuales 2 son de la región de la Cuenca del Papaloapan, ya que por sus características apenas van a determinar si son o no feminicidios

Explicó que en el 2019 en el estado registraron 112 ataques de mujeres, de los cuales en la región hubo 25, 5 en los últimos días antes de terminar el año.

Comentó que no hay una respuesta por parte de las autoridades competentes a pesar de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en reiteradas ocasiones ha anunciado una investigación exhaustiva en cada uno de los hechos, especialmente en los que las mujeres son las víctimas .

“nos preocupa y nos ocupa esta situación, lamentablemente tenemos que llevar la estadística, no por gusto si no por necesidad y para darle a conocer a la sociedad la problemática que estamos atravesando, porque la verdad por parte de las autoridades es difícil que nos digan cuantas mujeres violentadas, hay que trabajar en el tema y tratar de erradicar”, puntualizó.

Para sacar estos datos, explicó que se basan en notas periodísticas, y que las van registrando.

