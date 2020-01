Padres de Familia bloquean carretera a Cerro de Oro, piden que se componga camino

Tuxtepec, Oax.- UN grupo de padre de familia de diversas escuelas y comunidades, pero sobre todo de la comunidad de Camelia Roja de este municipio y de la escuela sencundaria de ese lugar, bloquearon este dia la carretera a la presa Cerro de Oro, para exigir al gobierno de Dávila que componga el camino y que es riesgoso para los estudiantes.

El director de la escuela Fernando Rodriguez Sánchez, informó que lo que piden es una banqueta y que les tiren unos viajes de grava para evitar que los alumnos pasen por los charcos de agua que provocan los socavones que hay en el asfalto de la carretera.

Asimismo los padres de familia de que participaron en el bloqueo explicaron que el riesgo es que hay potreros junto a la carretera y los alumnos tienen que pasar muy cerca de ellos, de donde generalmente salen animales ponzoñosos como vivoras y otro tipo.

Explicaron que ya han pedido a las autoridades municipales de Tuxtepec que atiendan el caso, porque no solo perjudica a la comunidad de Camelia Roja sino tambien Mazin, Santa Ursula, La esmalta, quienes tambien tienen que pasar por ese lugar.

