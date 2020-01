Maestros de Tuxtepec piden nueva delegación de secundarias, por segundo día bloquean edificio de la 22

José Luis Gerónimo

Oaxaca, Oax.- Maestros de nivel de secundarias de 11 escuelas de Tuxtepec exigen por segundo día consecutivo a la sección 22 la emisión de la convocatoria para la conformar una nueva delegación ya que se fracturó en la que estaban por cuestiones políticas.

Juan Jerónimo Hernández dijo que ya existe un dictamen para la creación de la nueva delegación sin embargo la comisión política aún no ha emitido dicha convocatoria, para que ellos realicen en proceso de la nueva, lamento la separación de la delegación 046 pero no podemos seguir cuando no nos toman en cuanta.

Mencionó que existe el respaldo de los padres de familia , por lo que han respaldado que los jóvenes se queden sin clases pero es necesaria dicha acción, por falta de recursos los padres no nos han acompañado para respaldar la acción, sin embargo han dicho que de ser necesario buscarían la manera de trasladarse a la capital para respaldar a sus maestros.

Manifestó que en las 11 escuelas hacen falta docentes y faltarán más ya que algunos están procesos de jubilación es por ello que necesita la conformación de la nueva delegación para poder tener voz y voto en las asambleas de nuestro gremio sindical.

Hoy cumplimos nuestro segundo día, pero de ser necesario estaremos aquí los días que se necesiten hasta tener una respuesta favorable por parte de nuestra comisión política.

