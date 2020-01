Para este 2020 esperan, mayor número de casos en dengue: JS

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón, señaló que seguirá insistiendo entre la sociedad para que continúen con las acciones para evitar un brote de dengue, ya que la región es ideal para que el mosco circule siempre, además de que para este 2020 se espera que el número de casos sea mayor.

Agregó que es importante que todos se sumen, ya que aunque no hubo decesos por dengue durante este 2019, deben de intensificar las acciones y así evitar que los casos no vayan en aumento, debido a que se espera que para este 2020 la cantidad de casos aumente según datos que les proporcionaron a nivel nacional.

Y es que en lo que va de este año no se han confirmados casos pero el año pasado cerraron con 78 casos de dengue, tanto graves como en su forma sencilla, por lo que pidió a la población mantener sus patios limpios principalmente en esta temporada de lluvias, ya que cualquier espacio sirve como criaderos de mosquitos.

El Jefe dijo que hace falta la participación de las personas que tiene terrenos baldíos, ya que aunque si hubo respuesta, no fue la esperada y muchos tienen predios con maleza y lo que provoca que mucha gente tire basura y que sirvan como criaderos de mosquitos.

