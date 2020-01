Un error haber regresado al presidente de Ayotzintepec, tras cuatro meses de ausencia: Angel Domínguez

Mario Romero

El Diputado morenista Ángel Domínguez Escobar, aseguró que regresar a Víctor Mendoza Velasco presidente de Ayotzintepec y este retomar el poder tras cuatro meses de ausencia, fue una bomba de tiempo que la Secretaría General de Gobierno no previo, por tanto la población mediante asamblea decidieron retenerlo argumentando que se ha negado a aplicar correctamente los recursos del Ayuntamiento y que él no tiene nada que ver.

“Quienes tomaron la decisión fueron ellos, el pueblo tomó la decisión porque era un tema muy cantado, se le había dicho al señor, que valorara las condiciones y si vas a ir, habla con la gente, con los regidores”.

Fue duro al criticar y responsabilizar del hecho al presidente del Tribunal Electoral de Oaxaca, Miguel Ángel Carballido, quien ha sido factor para el detonante de muchos conflictos en municipios, como el caso de Ayotzintepec al desconocer la problemática del Municipio y ordenar desde el escritorio restituir al edil sus derechos políticos electorales, sin antes conocer, escuchar el sentir de la población.

Descartó que se haya reunido con los regidores del municipio para ordenarle que retuvieran al presidente, y asegura que el día viernes como se rumora de una posible reunión anduvo en la mixteca.

En relación a este conflicto el diputado se compromete a mediar la situación y coadyuvar con la Secretaría de Gobierno, primero escuchar sobre el avance que llevan respecto al tema y segundo dialogar con sus paisanos de Ayotzintepec, así como los actores que se han involucrado en el caso y destrabar el asunto.

Hay que recordar que desde el pasado domingo los habitantes de ese municipio tiene encarcelado al presidente municipal, quien había regresado con la orden del tribunal electoral de restablecerse como edil, pero los habitantes loa cusan de desviar 18 millones de pesos, y lo mantienen encerrado con otras 18 persoans.

Por último Lamentó que a la fecha no pueda acudir una comisión de la Segego al municipio y mediar escuchar al pueblo y rescatar al presidente municipal y los Ciudadanos retenidos que dicho sea de paso suman ya más de 48 horas retenidos y algunos presentan problemas de salud.

