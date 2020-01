Por encarcelarlo, Presidente Municipal de Ayotzintepec demandó a su cabildo

Este martes podrían negociar su libertad con el cabildo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes se cumplieron 48 horas de la detención del Presidente Municipal de Ayotzintepec Víctor Mendoza Velasco, así como de otras 18 personas más, de éstas algunas 5 mujeres.

Entrevistado vía telefónica Sergio Mario Alamilla, dijo que el Presidente y estas personas siguen detenidas, y que esperan que en el transcurso del día se logre tener una reunión con la Sindico Ana Cruz Pacheco, y así liberen a estas 19 personas.

La detención del Presidente Municipal fue debido a que el pasado domingo arribo a su municipio con un documento del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), en donde lo reinstalaban como Presidente, y lo que a su vez provocó la molestia de los habitantes, pues en el mes de octubre atentó contra la vida de uno de los habitantes.

Por esta detención, el Edil Víctor Mendoza, a través de sus abogados, presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de los ciudadanos Ana Cruz Pacheco, quien es sindico, Mario Mendoza Marin, quien es Presidente suplente, así como en contra de Rafael López Luna, Director de la Policía Municipal, Gaspar Pacheco Mendoza Regidor de Hacienda.

Además de Cristóbal Castro, regidor de Obras y Martha María López Regidora de salud, por los delitos de abuso de autoridad, intimidación, lesiones, privación ilegal de la libertad.

Las personas detenidas son

Víctor Mendoza Velasco

Gabriela pacheco Pérez

Ninfa Maria salas Pérez

Maribel Mendoza García Claudia

Ivette Antonio Mendoza

Cristina Francisco Martínez

Sabas Ángulo Guatemala

Crisanto López Aquino

Félix Noriega Mendoza

Epifanio Pacheco Pérez

Carlos Enrique Antonio Martínez

Benigno Antonio Beltrán

Sixto victoriano Velasco

Gualterio Marin Noriega

Eliézer García Anastacio

Pablo Ayala Palacio

Gerónimo Martínez Girón

Norberto Valentín

Pérez Emmanuel Santos López

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario