Ejecutado en la colonia El Bosque en Tuxtepec

Redacción

Tuxtepec, Oax.- Mediante el reporte de una llamada anónima, al servicio de emergencias del 911 se dio aviso luego de escuchar al menos 6 detonaciones por arma de fuego en la colonia El Bosque, por lo cual elementos de seguridad si dieron presencia en el lugar corroborando los hechos, ya que hasta el momento se presumía el homicidio de una persona.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 12 de octubre en los limites con la colonia Loma Alta y El Bosque, donde yacía el cuerpo inerte de un masculino boca abajo ultimado por impacto de bala, rápidamente se implemento el acordonamiento por parte de las autoridades, en donde ya se encontraban decenas de vecinos curiosos sorprendidos ante este hecho violento.

Hasta este momento los agentes de la fiscalía ya realizan las primeras investigaciones así como el levantamiento del cuerpo para posteriormente ser trasladado al anfiteatro municipal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario