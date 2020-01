Dan de alta a saxofonista atacada con ácido

El pasado 13 de diciembre, María Elena Ríos llegó a la Ciudad de México para recibir atención médica

Tomada de: Reforma.com

La saxofonista originaria de Huajuapan de León, Maria Elena Rios, fue dada de alta la tarde de este lunes del Centro Nacional de Investiacion y Atención de Queamados ubicado en la ciudad de México, y su recuperación va a continuar en su ciudad natal, informó la hermana de la victima Silvia Ríos.

Según publica hoy el periódico Reforma en su portal de internet, la saxofonista acudirá cada mes a la ciudad de México para que los médicos vean el avance de la recuperación.

“Ahora viene en recuperación, porque obviamente su proceso era la sanación de heridas de piel descubierta, entonces a ella no le pueden hacer ningún tipo de cirugías, tiene que seguir en tratamiento, masajes, para poder entrar a cirugías”, explicó vía telefónica.

“En este caso, ella viene nada más unos días, porque nuevamente sigue su rehabilitación. Tiene citas pendientes para chequeos y todo”.

María Elena ha tenido una recuperación notable en las heridas provocadas por el líquido, narró su hermana.

Exhortó al Gobierno estatal a continuar con el pago de los tratamientos que la afectada necesita, así como al DIF municipal otorgar su permiso para que ella sea atendida con lo necesario en Huajuapan durante su estancia.

“Mis papás vienen contentos porque el hospital donde ella se le brindó la atención en un mes y medio pudo avanzar mucho, ya se vale por ella, ya come por ella”, añadió.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal tiene a dos hombres de una misma familia vinculados a proceso como los presuntos responsables del ataque en la región mixteca.

Asimismo, se encuentra en calidad de prófugo el ex diputado Juan Antonio Vera Carrizal, quien es señalado como presunto autor intelectual del delito.

Apenas el pasado 14 de enero, el ex legislador priista perdió una suspensión provisional que lo protegía de una orden de aprehensión, la cual se presume tiene girada en contra desde el 26 de diciembre de 2019.

