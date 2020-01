Autoridades de Yucuita, acusan a ex presidente y a la familia Gonzales Ilescas de desestabilizar el municipio

Mario Romero

Oaxaca, Oax.- La presidenta Municipal de Yucuita, municipo de la mixteca oaxaqueña, Rufina Hernández Cryz, acusó al ex presidente Municipal Gildardo Rodríguez y a funcionarios del Gobierno del Estado, entre ellos la familia Gonzales Ilescas, de apoyarlo para desestablizar el municipio, pues no ha habido un proceso de entrega recepción, y han interpuesto impugnaciones en contra de la actual administración ante el tribunal electoral en busca de destituirlos.

Entrevistada en el marco de una protesta que realizaron este martes ante el Tribunal Estatal Electoral, pues pedían una audiencia para explicar su caso, explicó que ellos tuvieron su asamblea el pasado 23 de noviembre, y fue validada por el IEEPCO el 31 de diciembre del año pasado, sin embargo el ex presidente municipal hizo una presunta asambela el pasado 21 de diciembre con amenaza a los ciudadanos de quitarles los programas federales si no los apoyaban y así intentar seguir en el poder.

A pesar de esto dijo que ellos tomaron posesión del municipio desde el primero de enero y han logrado estabilizar el lugar, pero el ex presidente nunca les hizo ninguna entrega recepción, y ha interpuesto impugnaciones ante el tribunal electoral para que no sea reconocida como presidenta municipal, y sea invalidada la elección por lo que hizo un llamado al tribunal para que actue con forme a la ley, pues han asignado al magistrado Raymundo Wilfrido López Vasquez, quien aseguran tiene diversas quejas de corrupción para emitir fallos a modo.

Por ese motivo se apersonaron hoy en las oficinas de ese organo electoral para tener una audiencia pues se la vienen postergando desde el pasado 16 de enero, y les preocupa que intenten hacer alguna jugada legal y destituirlos del cargo, por lo que hicieron un llamado para que reconozcan y respeten la voluntad y decisión de su pueblo de elegir a sus autoridades municipales.

La presidenta reitero que ellos quieren que los magistrados del tribunal conozcan la realidad de su pueblo, y los escuchen para que asi puedan resolver las impugnaciones que el ex presidente municipal interpuso en contra de ellos, pues desconfían que haya trafico de influencias y vayan a resolver a favor del ex edil a quien consideran un cacique en la zona.

El municipio de Yucuita, fue protagonista de conflictos en el 2017, cuando el Gobierno del Estado intentó instalar en ese lugar una fabrica de la empresa IFLOW, que se dedicaría a la fabricación de lamparas leds para alumbrado público. En esa ocasión el pueblo se organizó y no dejo que esto ocurriera. En ese momento también acusaron al edil de tener intereses económicos y personales en esa empresa.

