Adelfo Regino entrega recursos al MULT, a pesar de que Obrador dijo que no se darían a organizaciones

Alejandro Morales

A pesar de que Obrador aseguró que no se le entregarían recursos a las organizaciones, el Movimiento Unificador de la Lucha Triqui, (MULT) si recibió recursos para la compra de lechones, corrales y otros insumos que fueron entregados en el municipio de Valle Nacional en diferentes comunidades en días pasados.

El dirigente de esta organización en este municipio Sergio José Juán, explico que ha sido a través del director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino quien los ha apoyado para recibir este tipo de proyectos, y que incluso hay el compromiso de gestionar otros proyectos para diferentes comunidades.

Este apoyo consistió en recursos para comprar 14 lechones para cada una de las 7 comunidades que fueron beneficiadas, además de otros insumos como material para un corral por comunidad para criar los lechones, y una bascula para que sean pesados y vendidos.

Y es que este apoyo contrastaría con el discurso del presidente Obrador que ha dicho que no se le entregarán recursos a las organizaciones, sino directamente a las comunidades para evitar el clientelismo político y el “moche” en los programas.

Sin embargo el dirigente del MULT en Valle Nacional dijo que están trabajando con otros proyectos, pues consideró que s muy difícil que los funcionarios de gobierno lleguen a comunidades que ni caminos tienen, como Loma Zacatal en donde están viendo la gestión de su camino.

Sobre estos recursos que fueron entregados por ellos como dirigentes de la organización y no por funcionarios del Gobierno Federal como ha prometido el Presidente Obrador, explicó que la inversión es de 150 mil pesos que han beneficiado a 7 comunidades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario