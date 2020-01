Se suma Santa Lucia del Camino al Programa Estatal “Reciclemos Por Oaxaca”

-El Programa Estatal Reciclemos Por Oaxaca tiene la finalidad de crear y fortalecer una conciencia de responsabilidad ambiental en los municipios que conforman el estado

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de enero de 2020.- Conscientes del cambio climático y la importancia de sumar esfuerzos para disminuir las afectaciones a nuestro planeta, la comunidad escolar, así como la población del municipio de Santa Lucía del Camino se adhirieron al Programa Estatal “Reciclemos Por Oaxaca”.

Lo anterior durante la entrega que realizó el Gobierno de Oaxaca mediante el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), Samuel Gurrión Matías, de contenedores para la separación de residuos sólidos para más de 31 instituciones de educación del municipio de Santa Lucia del Camino.

En el evento realizado en la explanada de esa localidad se contó con la asistencia también del senador de la República, Raúl Bolaños Cacho Cué, el presidente de Santa Lucia del Camino, Dante Montaño Montero; el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Horacio Sosa, así como los agentes municipales de Santa María Ixcotel y San Francisco Tutla, Roque Reyes Martínez y Isaac Santiago Zarate, respectivamente.

En presencia del presidente municipal, Dante Montaño Montero, el Secretario Samuel Gurrión Matías explicó a la comunidad estudiantil la importancia de separar los residuos sólidos desde casa y las escuelas a fin de disminuir la basura y por ende no afectar más al medio ambiente.

“Cada persona produce diariamente de 800 a un kilogramo de basura de la cual mucha se queda en la calle tirada, generando que al año más de ocho toneladas de plásticos se vaya al mar contaminado gravemente nuestro planeta”, sostuvo Gurrión Matías.

Por ello, dijo el funcionario que la Semaedeso inició el Programa Estatal “Reciclemos Por Oaxaca”, mediante el cual se fomenta el reciclaje y así se evita que la basura que producimos no se vaya directo a la calle, los basureros, los ríos y los mares, sino que forme parte nuevamente de la economía circular.

“Niñas y niños de Santa Lucia del Camino como de todo Oaxaca hablen con sus papás, amigos y familiares, sobre que no podemos seguir contaminando el planeta y seamos responsables con nuestra basura que producimos todos los días”, pidió a los presentes.

Al respecto, el presidente municipal Dante Montaño Montero destacó la importancia que el municipio se adhiera a este programa tan importante, donde va de por medio rescatar al planeta; recalcó que de continuar con esta forma de no cuidar el medio ambiente quienes van a padecer en un futuro las graves consecuencias será la niñez que apenas se vienen desarrollando.

“Hoy Santa Lucía del Camino se suma a esta enorme responsabilidad de separar la basura porque como gobierno municipal estamos haciendo nuestro esfuerzo para que a través de los camiones recolectores iniciemos con este programa, porque en las escuelas ya iniciamos con la capacitación de cómo reciclar los residuos”, remarcó.

En su oportunidad, el senador Raúl Bolaños Cacho Cué declaró que “es importante cuidar el medio ambiente porque detrás de cada uno de ustedes que están aquí hay un sueño, y hay una vida, y es nuestra obligación como funcionarios públicos, trabajar para que esos sueños se cumplan, podemos lograrlo y para ello tenemos que iniciar en cuidar lo más importante que tenemos que es nuestro medio ambiente”.

Al término, las autoridades les entregaron a los representantes de cada institución educativa los contenedores correspondientes.

