Se cumplen tres días sin servicio de urvans en Valle

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Continúa la crisis de transporte en Valle Nacional debido al accidente del pasado viernes donde perdiera la vida el motociclista José Luis N y que esta situación, provocara el cierre parcial de la carretera 175 a la altura de Chinantlilla, ocasionando que el transporte público en modalidad de urvan no pudieran trabajar, debido a la inconformidad de los pobladores de esa comunidad.

Por su parte el Regidor de Seguridad Publica Marcelo Santos Meneses, explicó que el servicio de transporte TUXVAN, OTUXVAN, VANTUX, Águilas del Valle y de Transportes Tuxtepec se ha complicado su situación para circular, debido a que no se ha llegado a un acuerdo con la familia de la víctima para la reparación de daños.

Así también comentó que se esperaba que este domingo después del sepelio del infortunado motociclista se pudiera dar el acercamiento, sin embargo dijo que esto no se logró, ante el retraso de los Dirigentes de la empresa, por lo que señaló que será hasta este martes a las 2 de la tarde, cuando se reúnan en Chinantlilla para poder llegar a un arreglo, mientras tanto manifestó que durante ese tiempo las urvans no podrán circular.

También aclaró Santos Meneses que ante esta situación han surgido más quejas en contra de esta empresa de transporte, sobre el trato de los conductores con los usuarios, pues aseguran que estos choferes se distraen con la radio de frecuencia y con el celular, además de manejar con exceso de velocidad, por lo que dijo que cuando los pasajeros les reclaman a los conductores estos reaccionan molestos y explicó, que son situaciones que deberán tomar en cuenta los concesionarios de estas líneas para evitar más accidentes.

De esta manera van 3 días sin servicios de urvans en Valle por lo que comentó el Regidor de Seguridad, que dependiendo de los acuerdos que se tomen el día de mañana, podría regresar el servicio de transporte este martes por la tarde, esperando que las Instancias correspondientes puedan mediar con responsabilidad este asunto para que la paz prevalezca en el municipio.

