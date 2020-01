Se amplía plazo para recibir prótesis de mano

-Hasta el momento van 7 candidatos, y esperan que sean más los que se acerquen

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Directora del DIF Municipal de Tuxtepec, Milagros de Jesús García López, señaló que se amplió el plazo para las personas que necesiten una prótesis de mano, ya que hasta el momento van 7 los posibles candidatos.

Será este martes y jueves que se esté captando a los pacientes, y en caso de ser candidatos van a recibir la prótesis en Córdoba Veracruz, gestiones realizadas por Rotary International, y ellos como DIF municipal les proporcionan el traslado.

La prótesis es gratis y uno de los requisitos importantes es que el muñón tenga 7 centímetros, sin embargo posiblemente en caso de que no sea de esa medida puedan recibir otro tipo de prótesis, pero serán integrantes del club Rotario de Córdoba Veracruz, los que decidan si las van a recibir o no.

No hay límite de edad y tampoco hay un límite de beneficiados por lo tanto invitó a todos los interesados para que acudan y así puedan recibir una prótesis.

Para el envío de los expedientes, el DIF tiene hasta el 31 de enero, y en marzo les van a informar quienes van a recibir esta prótesis de mano.

