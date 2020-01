Restaura INAH la iglesia San Vicente de Ferrer en Oaxaca

Realizan trabajos de restauración en la Iglesia San Vicente Ferrer de Oaxaca, la labor fue llevada a cabo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el taller de restauración de la fundación AHHO. Esto forma parte de una serie de labores que están realizando en el Estado.

Después de que un terrible terremoto de 8,1 grados ocurriera en Oaxaca el pasado 7 de septiembre del 2017, algunas estructuras con valor histórico resultaron con graves daños como es el caso de la iglesia de San Vicente Ferrer en Juchitán.

Los retablos y las esculturas del templo oaxaqueño son algunas de las piezas que terminaron afectadas por el fuerte sismo.

Para restaurar los daños al patrimonio cultural, el INAH junto a la fundación Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (AHHO) se han dedicado a esta tarea.

Según CNN, aquél sismo habría afectado en mayor medida a Oaxaca con al menos 40 fallecidos. El pasado septiembre del 2019, aún quedaban al menos 5 mil 400 casas dañadas por atender.

Anteriormente la fundación AHHO, habría publicado en Twitter otra de las labores de preservación y rescate en el templo de San Miguel Arcángel, en colaboración con el Municipio de Nochixtlán.

