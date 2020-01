Operativo mochila en Tuxtepec, será a petición de directores y padres de familia

En caso de que quieran realizarlo en sus escuelas, tendrán que hacer una solicitud a la policía municipal

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras los hechos ocurridos en un colegio en Torreón Coahuila, en donde un menor asesinó a una maestra y posteriormente se quitó la vida, y que posterior a esto el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, anunciara el operativo mochila en todas las escuelas de nivel básico, el Director de la Policía Municipal José Manuel Bautista Torres puntualizó que el operativo mochila, se realizará a petición de los padres y directivos de las escuelas.

Explicó que es mediante una solicitud tanto de los padres de familia como de los directivos de las escuelas, para realizar este operativo en sus instituciones y el cual además de ser sorpresivo, será basado en los protocolos de seguridad, en donde ellos como elementos únicamente serán observadores porque los mismos padres de familia y maestros, revisarán las mochilas.

Agregó que en este operativo además de padres de familia y maestros, habrá la presencia de derechos humanos, y así no violar las garantías de los menores de edad, y en caso de detectar alguna arma blanca, droga, o cualquier objeto que sea prohibido va a intervenir la parte jurídica.

Hasta el momento no hay solicitudes por parte de los directivos de las escuelas, por lo tanto hizo un llamado para que soliciten de manera formal su presencia para realizar estos operativos, que buscan garantizar la seguridad entre el sector estudiantil.

Así mismo, como policía municipal van a empezar a visitar los bachilleratos, llevando temas de prevención del delito, haciendo a un lado las adicciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario