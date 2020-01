Con macro simulacro, piden a los vallenses tomar conciencia ante posible catástrofe

-Participaron todas las instancias educativas y de salud.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Al igual que en todo el Estado en Valle Nacional se realizó el mega simulacro contra sismos donde participaron además del personal del ayuntamiento, las instancias educativas y de salud, con la finalidad de concientizar a la ciudadanía que hacer en caso de una emergencia de sismo.

En lo que respecta al área del Ayuntamiento se dio una reseña de los acontecimientos que se han registrado a lo largo de la historia de Oaxaca, por lo que el área de cultura cívica narró parte de las tragedias de las cuales ha estado inmerso el estado y sus regiones, y que ha costado vidas y la el significado de la hermandad para apoyar a los hermanos Oaxaqueños en situación de desastre y que en la actualidad no hay mucha diferencia debido a los constantes temblores que se registran en diferentes puntos de Oaxaca.

Asi mismo señalaron que la prevención en caso de un siniestro es tarea de todos y por eso, la importancia de que las nuevas generaciones participen en estas actividades, pues destacaron que el método de prevención puede salvar muchas vidas.

De esta manera se pidió hacer conciencia y tomar con seriedad este simulacro pues argumentan que nadie está a salvo de un poderoso sismo y es que a pesar de que Valle Nacional no ha sido golpeado trágicamente por un terremoto, este se encuentra dentro del cinturón de la falla de San Andrés por lo que destaca la importancia de estar prevenido ante cualquier actividad sismológica que pueda traer consecuencias lamentables.

En este simulacro también participaron elementos de la policía municipal, la policía vial y personal de emergencia, que encendieron la sirena en todo momento para darle más realismo a este ejercicio exigido por Protección Civil a nivel Nacional.

