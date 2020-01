Inaugura el COBAO 54 de Chiltepec, semestre 2020-A

Redacción

San José Chiltepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal Martín García Hernández, el Regidor de Hacienda Cesar Antonio Alejandro, el Regidor de Seguridad Evaristo Martínez Parra y la Directora de Educación Olivia Albañil Ramón asistieron al acto cívico en este plantel educativo.

El Presidente Municipal en su intervención encomendó a los alumnos a aprovechar al máximo la educación que reciben de parte de sus maestros y se comprometió, en realizar durante este año acciones que mejoren la calidad educativa de todos.

En Chiltepec uniendo esfuerzos, avanzamos.

