Denuncian maestros de la Sección 22 millonario fraude del FOVISSSTE

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de docentes adheridos a la sección 22 representados por la abogada Edith Santibáñez, denunciaron públicamente a funcionarios del FOVISSSTE argumentando que les vendieron casas en pésimas condiciones, en el Fraccionamiento Marinero de Puerto Escondido.

La abogada señaló que desde el 2018, interpusieron denuncias penales por fraude contra personal de FOVISSSTE, pero luego de dos años ni la fiscalía ni la dependencia, le han dado solución al conflicto.

Detalló que el FOVISSSTE otorgó un crédito hipotecario a los maestros en el año 2011- 2012, señalando que las viviendas están inhabitables y agregó, que estas presentan irregularidades primero por que están edificadas en tierras comunales y en segundo lugar porque carecen de los servicios primordiales, agua potable, drenaje y alumbrado público.

Precisó que suman más de 50 maestros los afectados y el monto por vivienda va de los 350 mil hasta los 400 mil pesos.

Refirió que la vicefiscalía de Puerto Escondido ya hizo la inspección ocular, certificando que las paredes se han caído, los cuartos están sin puertas ni ventanas, en este sentido exigen sean reparadas las viviendas o en su caso, la devolución del dinero.

En tanto se determine las acciones, piden se frene el descuento que el FOVISSSTE realiza vía nómina a los docentes afectados.

Amenazaron con llegar hasta las ultimas consecuencias, esclarecimiento y reparación del daño de los maestros afectados y adelantó, que pedirán la intervención y el respaldo de la asamblea estatal para determinar las acciones a seguir y lograr sus objetivos.

Comentarios

