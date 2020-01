CTM y CATEM joven, protestan en el aeropuerto para pedir participación en obra

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Miembros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y CATEM joven protestaron en inmediaciones del aeropuerto Benito Juárez de Oaxaca, para demandar participación en la obra de ampliación que se lleva a cabo.

Ángel Javier, sostuvo que los trabajos se dieron a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), mientras que a los trabajadores locales los han relegado a pesar de ser nativos de donde se realiza la obra.

“Lo único que estamos peleando es la participación dentro de los trabajos de acarreo de materiales, nosotros somos de aquí de la zona donde se llevará acabo la ampliación de dicho aeropuerto, pertenecemos a la CTM y a CATEM joven lo que pedimos es participación de la obra”.

Los inconformes se apostaron con sus camiones de carga pesada y volteos en la obra de ampliación del aeropuerto y aseguraron, que era una manifestación pacífica, así como evitarían la violencia a toda costa.

Dijo que quienes participan en la obra son materialistas de Tlalixtac y del Tule, por lo que piden que se les brinde trabajo a los locales como un tema de imparcialidad en la distribución de asignación de obras .

