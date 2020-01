Bloquean jubilados calles y toman Sección 22 en Oaxaca

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Frente de Lucha de Jubilados de los años 2015-2019, tomaron la sede de la Sección 22 del SNTE, así también bloquean calles frente al edificio sindical para pedir diálogo con sus dirigentes.

La calle de Armenta y López, en su esquina con Hidalgo y Guerrero se cerró a la circulación por la presencia de los inconformes.

Con pancartas pidieron mesa de diálogo con la Comisión Política de esta sección sindical, porque de esa dependen sus temas sin resolver .

“Nos han engañado con una mesa de diálogo el nueve de enero y no se ha visto nada para atender las peticiones, por eso acordamos volver a la manifestación”, argumentó el integrante del comité del Frente, Claudio Ramírez Venegas.

Las demandas para unos 450 jubilados se refieren a la entrega del DR, el diferencial reestructurable, que consiste en un apoyo para tener una jubilación digna. Explicó que hay quienes reciben 6 mil pesos mensuales y podrían ajustarles con 2 o 3 mil pesos más.

Además, el otro punto es la contratación de los familiares cercanos como se venía dando desde antes del Decreto para la creación del NIEEPO en el 2015.

Ahora, este grupo está pidiendo la intervención de la dirigencia para tener estos beneficios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario