Más de 350 mdp costará reubicar ambulantes del Centro Histórico: Edil de Oaxaca

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El presidente municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín, detalló que eran 500 millones de pesos los que oficialmente tenía contemplado la SEDATU y que a la fecha, están autorizados 372 millones de pesos, para construir ocho proyectos donde más de 3,500 ambulantes, podrían expender todo tipo de mercancía.

Precisó que tras el diálogo con líderes ambulantes, estos les han pedido espacios donde vender sus productos, por tanto la Central de Abastos donde a diario transitan miles de personas, en la antigua bodega del DIF propiedad del municipio, será posiblemente el espacio donde se reubicarán a los ambulantes.

“La idea es liberarlo, que el centro histórico luzca de la mejor manera”, finalizó el edil.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario