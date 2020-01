Vinculan a proceso a abuelo de menor autor del tiroteo en Torreón

-Este domingo fue vinculado a proceso el abuelo del menor que provocó un tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón

lopezdoriga.com

Fue vinculado a proceso el abuelo del menor que provocó el tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón, tras audiencia que se llevó a cabo de manera privada a petición del Juez de Control dentro de la sala 5 del Centro de Justicia Penal.

Al hombre se impuso la medida por el delito de homicidio por comisión y omisión, pues asumió una conducta omisa al tener armas de fuego en su domicilio al cohabitar con el menor de edad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario