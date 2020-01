Toluca rinde homenaje a La Parka

Agencias

Los Diablos Rojos del Toluca debutaron esta tarde en el torneo con una camiseta que hace honores a La Parka, luchador recientemente fallecido.

En una de las mangas aparece la máscara de La Parka junto con su fecha de nacimiento y muerte.

Jesús Alfonso Huerta Escoboza, falleció el pasado 11 de enero en Hermosillo, Sonora de un mal renal, cuando se recuperaba de un accidente, una caída que se produjo mientras luchaba.

La Parka mostró en repetidas ocasiones ser partidario del Toluca, incluso asistiendo a los estadios con su playera.

