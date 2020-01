TEEO reinstala a Víctor Mendoza como Presidente de Ayotzintepec, la gente lo encarcela

-El Presidente se amparó y logró que el Tribunal lo restableciera, pero este domingo al regresar fue encarcelado

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo el Presidente de Ayotzintepec, Víctor Mendoza Velasco fue encarcelado por los habitantes de su municipio, luego de que se le acusara de desviar recursos, así como de evadir la justicia.

Datos proporcionados por los habitantes, informaron que este domingo que el Presidente Víctor Mendoza decidió tomar las riendas de su municipio, los ciudadanos molestos lo encarcelaron, debido a que el pasado 10 de octubre hirió a un ciudadano, inmediatamente huyo de su municipio, dejando a un lado sus obligaciones como Edil.

Explicaron que una vez que huyo, el suplente Mario Mendoza Marín fue acreditado como Encargado de la Presidencia Municipal, ante esto Mendoza Velasco acudió al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) logrando que lo restituyeran, dejando sin efectos el nombramiento de Mario Mendoza.

Y este domingo que el Presidente se presentó al palacio, mostrando el documento del TEEO fue encarcelado por los habitantes, además también encarcelaron a la regidora Ninfa María Salas Pérez.

En estos momentos se sabe que el municipio está concentrado en el palacio municipal, esperando que los representante de la Secretaria General de Gobierno arriben para dar solución al conflicto, pues según el tribunal, el Edil Víctor Mendoza ya fue restituido.

