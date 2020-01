Se desploma helicóptero de la Sedena en Chihuahua

-Los heridos fueron trasladados en una ambulancia de la propia Secretaría de la Defensa Nacional

NOTICIEROS TELEVISA

Esta mañana se registró el desplome de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

De acuerdo a medios de comunicación de aquel estado, la aeronave se disponía a aterrizar cuando una posible falla mecánica ocasionó que colapsara. Hasta el momento, la dependencia federal no ha reportado el número de heridos y la causas de percance, aunque información local señala que varias personas resultaron lesionadas. Al lugar del percance acudieron elementos de la Sedena quienes brindaron los primeros auxilios a sus compañeros lesionados y tras estabilizarlos los subieron a las camillas. Los heridos fueron trasladados en una ambulancia de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, hasta el hospital militar donde recibieron atención médica especializada.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario