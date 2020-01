Prevén bajas temperaturas en la mayor parte del país

EXCELSIOR

La masa de aire continental polar que impulsa al frente frío 32 causará un marcado descenso en la temperatura sobre los estados del norte, noreste, oriente y centro del país, informó el Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte matutino, señaló que debido a dicho sistema frontal, que se extenderá sobre el noreste del Golfo de México hasta el centro de Veracruz, también se prevé evento de “norte” con rachas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora y oleaje de dos a cuatro metros en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Asimismo, rachas superiores a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

El SMN indicó que además se pronostica durante esta noche y madrugada del lunes la caída de nieve y/o aguanieve en cimas montañosas del centro y oriente del país (Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Sierra Negra, Nevado de Toluca, Popocatépetl e Iztaccíhuatl).

Dio a conocer que también se pronostican bancos de nieblas o neblinas en zonas altas del noreste, oriente, centro y sureste de México.

