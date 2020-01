Desde el municipio más pobre del país se escribirá la nueva historia de México: Adelfo Regino Montes

-Con la implementación del programa de Pavimentación de Caminos se construyen obras de infraestructura carretera de calidad y se generan empleos para reducir la migración

-Este fin de semana se inaugurán al mismo tiempo 25 caminos en Oaxaca, construidos bajo el esquema de participación comunitaria

Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, a 18 de enero de 2020.- Durante la inauguración del camino en Santos Reyes Yucuná, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades y representantes indígenas agradecieron que por primera vez en muchos años estén recibiendo atención y la visita de un presidente de la república, y plantearon la necesidad de continuar trabajando en carreteras que conecten los principales municipios, así como en la pavimentación de caminos de agencias y cabeceras municipales.

De acuerdo con las especificaciones técnicas, el camino desde el paraje Tres Cruces hasta Santos Reyes Yucuná tiene una longitud de 7 kilómetros, así como 6 metros de superficie de rodaje y 20 centímetros de espesor, con una inversión de 30.10 millones de pesos en beneficio de mil 332 habitantes.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, convocó a construir la nueva historia de México desde Santos Reyes Yucuná. Este municipio es considerado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como el más pobre de Oaxaca y del país, cuyas autoridades recibieron además del camino, un cheque por 12 millones de pesos, producto de las subastas que ha realizado el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, recursos que se destinaron a la construcción de un tele-bachillerato.

Durante el diálogo con el pueblo mixteco encabezado por el presidente, refirió que con el trabajo coordinado entre los gobiernos municipales, el estado y la federación, se podrán atender los diferentes planteamientos que han sido debidamente consensados por las representaciones comunitarias de la región.

Por su parte el presidente municipal de Yucuná, Sergio Francisco Amado Aja, en representación de 361 autoridades comunitarias y municipales reunidas en asamblea previa, agradeció el reconocimiento que les ha otorgado el presidente como pueblos con capacidad de ejecutar directamente los recursos públicos y para decidir sobre su desarrollo. “Nos da esperanza de continuar con nuestras tradiciones, usos y costumbres, por ello nos sentimos respetados por su gobierno”.

Las autoridades comunitarias de la Mixteca Baja acordaron solicitar durante el encuentro atención para atender la escasez de agua, con la construcción de bordos y represas. Garantizar el suministro de energía eléctrica y hospitales equipados.

Agradecieron la implementación del programa La Escuela es Nuestra en la región, que los ha beneficiado de manera directa. “El manejo directo de este programa nos fortalece como comunidad, ya que somos responsables de la aplicación de nuestros recursos y se ejercen en lo que verdaderamente se necesita en los espacios educativos.”

Durante su mensaje el presidente López Obrador destacó la necesidad de impulsar la creación de empleos para reducir el fenómeno migratorio. Por ello, aseveró la importancia de la implementación de estos caminos, ya que además de construir obras de infraestructura carretera de calidad, se generan empleos.

En este espacio, el presidente aprovechó también para mencionar que los gobiernos municipales de Oaxaca de usos y costumbres son un ejemplo por su honestidad, la organización social de sus comunidades, el tequio y la ayuda mutua.

En Santos Reyes Yucuná, el presidente estuvo acompañado por el gobernador, Alejando Murat Hinojosa; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; el senador por el estado de Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho Cué; y la senadora por el estado de Oaxaca, Susana Harp.

Como invitados especiales acompañaron al jefe del Ejecutivo el presidente municipal de Santos Reyes Yucuná, Sergio Francisco Amado Aja; el presidente del comité de camino, Germán Reyes Santos; la representante de las mujeres que colaboraron en la construcción de la carretera rural, Viviana Cruz Jacinto; y los representantes del pueblo mixteco, Eloína León Vázquez y Braulio González Ortiz.

Por la tarde, el presidente inauguró el camino rural en el municipio mixteco de San Andrés Nuxiño, el cual cuenta con una longitud de 7.5 kilómetros en beneficio de 2 mil 267 habitantes de tres localidades.

En el uso de la palabra, el presidente subrayó que los municipios de Oaxaca tienen autoridades honestas, que los eligen en asamblea.

“En Oaxaca, como en ningún otro estado de la República, hay una organización social comunitaria, hay esa gran institución que se llama tequio, ayuda mutua. Eso es único en México, sólo lo tienen los pueblos de Oaxaca y es único en el mundo.”

Resaltó que este fin de semana se inauguran al mismo tiempo 25 caminos en Oaxaca, construidos bajo el esquema de participación comunitaria, y anunció que próximamente se van a inaugurar alrededor de 80 caminos más.

En San Andrés Nuxiño el presidente fue acompañado el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, gobernador constitucional del estado de Oaxaca; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú; la senadora, Susana Harp Iturribarría; y el presidente municipal, Marciano Pérez García.

Como invitados especiales acompañaron al primer mandatario el presidente del comité del camino, Javier García Santiago; y la representante de las mujeres que participaron en la obra, Juana García.

Ambas inauguraciones y el diálogo con el pueblo mixteco contaron con la participación de bandas musicales, infantiles, juveniles y mayores, así como coros de niñas y niños mixtecos que entonaron el himno nacional en su lengua materna y ceremonias tradicionales indígenas de purificación y honra a la Madre Tierra.

