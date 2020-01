Llama Obispo de Tuxtepec, a sociedad a ser responsable en el tema de la inseguridad

-Pidió que todos hagan lo que les corresponde, para que ya no haya más daño en la sociedad

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la ola de violencia que se vive en el municipio de Tuxtepec y en toda la región de la Cuenca del Papaloapan, el Obispo de la Diócesis de Tuxtepec José Alberto González Juárez llamó a la sociedad a ser responsables en los ámbitos que estemos relacionados, sobre todo en la cuestión social.

Puntualizó “necesitamos recuperar nuestra propia responsabilidad en los ámbitos que nos movamos, cuando dejamos de hacer cada quien lo que nos corresponde, cuando omitimos, cuando dejamos en manos de otras personas o simplemente no se hace, especialmente cuestión sociales, en deberes sociales, esos vacios son aprovechamos por quienes pueden hacer daño”.

Agregó que en conjunto de la oración, y un mensaje de aliento a las personas, especialmente a quienes sufrieron la perdida de una familiar, está también la responsabilidad para que todos hagan lo que les corresponde hacer, especialmente en lo social.

Reconoció el papel de la guardia nacional, así como de las autoridades, y dijo que esperan que sus acciones logren avances en el tema de justicia, logrando la detención de las personas que cometen estos hechos delictivos.

Así mismo, pidió a los padres de familia ser responsables y eduquen a sus hijos para evitar que se sigan dando hechos como el que ocurrió en Torreón, Coahuila.

Y es que desde que inició el año se han presentado varias ejecuciones, este viernes hubo 3, una en Jalapa de Díaz y otras 2 en San Pedro Ixcatlán, además de que en este último municipio en un que encabezó la Fiscalía, 7 fosas clandestinas con 14 cuerpos, 9 de hombres y 5 de mujeres.

