Entrega Gobierno Federal apoyo económico a productores de maíz en San José Chiltepec

Redacción

San José Chiltepec, Oaxaca.- Este jueves más de 150 productores de maíz del municipio, recibieron un estímulo económico por parte del Gobierno Federal que preside Andrés Manuel López Obrador.

El Programa otorga apoyos de mil 600 pesos por hectárea por ciclo a los productores que tienen predios de hasta cinco hectáreas, y de mil pesos a aquellos que tienen hasta 20.

Producción para el Bienestar es un programa que forma parte de las 25 prioridades del Gobierno de México sustituyó a PROAGRO y fusionó también al Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF).

A través del área de Desarrollo Agropecuario, el H. Ayuntamiento que preside Martín Garcia Hernández buscará facilitar al sector del campo todos los medios para poder acceder a los programas federales.

En Chiltepec uniendo esfuerzos, avanzamos.

Comentarios

