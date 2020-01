Congreso de Oaxaca trabajará de la mano del Presidente de la República para el desarrollo de los pueblos indígenas de Oaxaca: Horacio Sosa

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura, Horacio Sosa, acudió este fin de semana a los recorridos de inauguración de cinco caminos rurales de los 25 puestos en marcha en cabeceras municipales de las regiones mixteca, sierra norte y sierra mixe, encabezados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El diputado local resaltó que con la construcción de caminos comunitarios se acabó la corrupción y los moches a constructoras, ya que ahora los recursos llegan directamente a las comunidades y son quienes organizan el tequio para realizar el proceso de construcción con materiales de la región, evitando así la intervención de empresas que triplicaban los costos en el pasado.

En esta gira de tres días, el presidente López Obrador calificó la construcción de estos caminos como una “obra de arte”, al ser elaborados prácticamente de manera artesanal, los cuales están hechos con concreto hidráulico y cuentan con 20 centímetros de espesor, lo cual garantiza su durabilidad por varios años.

En este contexto, el diputado Horacio Sosa refrendó su compromiso con los pueblos de Oaxaca y con el presidente López Obrador de legislar a favor de programas de impacto social, donde se vean beneficiadas las familias oaxaqueñas que menos tienen, retomando siempre la visión del presidente que es llevar el desarrollo a nuestros pueblos originarios.

Algunas comunidades beneficiadas con el programa y que contaron con la supervisión del Presidente de México fueron Santos Reyes Yucuná, Santo Domingo Xagacia y Santa María Tepantlali.

El mandatario federal aseguró que se trabaja en 128 frentes más que se pretenden concluir este año y para 2021 consolidar 100 caminos más; es importante mencionar que 20 municipios que forman parte de este esquema son considerados de alta marginación en el país.

