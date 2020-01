Ayuntamiento de Chiltepec supervisa obras en ejecución

Redacción

Los Regidores de Hacienda Cesar Antonio Alejandro, Regidora de Obras Hilda Zavaleta Marcelino y el Regidor de Seguridad Evaristo Martínez Parra supervisan el avance y la ejecución de estas obras en San José Chiltepec.

– Techado en el jardín de niños “Carmen Serdán”

– Pavimento con concreto hidráulico en Arroyo Anguila y Arroyo Frijol.

– Mantenimiento del sistema eléctrico en la escuela Telesecundaria 72-12.

Invitamos a la población en general a ser partícipes de la debida ejecución de las obras, para así obtener infraestructuras de calidad.

En Chiltepec uniendo esfuerzos, avanzamos.

