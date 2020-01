Tras asesinato de perito en la Cuenca, Fiscalía asegura exhaustiva investigación

-Desde que inició el 2020 se han presentado varios homicidios, algunos medios registran más de 10, aunado a eso en un operativo encontraron fosas clandestinas

De la Redaccion

Tuxtepec, Oaxaca.- La mañana de este sábado ejecutaron al Subdirector de Servicios Periciales de la Vicefiscalía de la Cuenca del Papaloapan Cristian Soto Palma, lo que derivó un fuerte operativo policiaco pero que además que la Fiscalía del Estado de Oaxaca a través de un comunicado en redes sociales, informarán de una exhaustiva investigación.

Minutos después del homicidio que se dio en el estacionamiento de chedraui, a través de las redes sociales de la Fiscalía, informaron que iniciaron una exhaustiva y diligente investigación por el homicidio de C.S.P.

Soto Palma era médico de profesión y estaba a cargo de los peritos que realizaban las diligencias de los homicidios que se han presentado en la región.

Cabe hacer mención que en lo que v este 2020 se han presentado varias ejecuciones, este viernes se presentaron 3 una en Jalapa de Díaz en donde asesinaron al responsable de una clínica, y otras 2 en San Pedro Ixcatlán, además de que en este último municipio en un que encabezó la Fiscalía, 7 fosas clandestinas con 14 cuerpos, 9 de hombres y 5 de mujeres.

