Sin servicio de urvan en Valle Nacional, por accidente mortal de motociclista

-Pobladores de Chinantlilla no están bloqueando la carretera pero la mantienen vigilada, para evitar que circulen estas unidades.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Ante los hechos ocurridos este viernes por la noche donde perdiera la vida José Luis Simón Ferrer, pobladores de San Isidro Chinantlilla mantienen vigilada la carretera #175 a la altura de ese poblado, para no permitir la circulación de las unidades de transportes urvan, hasta que se hagan responsables de los gastos por la muerte del motociclista.

Desde hace varias horas después de que se supo el deceso del motociclista, los pobladores de Chinantlilla decidieron hacer presión para que las autoridades den con el responsable conductor de la urvan 22 de la linea TUXVAN, quien se dio a la fuga después del accidente dejando abandonado el vehículo a unos kilómetros en la comunidad de Loma del Carmen Jacatepec.

Cabe destacar que hasta el momento la carretera no esta bloqueada y que los vehículos que utilizan este acceso, si pueden circular sin contratiempo, solo aseguran que no permitirán que las urvans trabajen hasta que el chofer responda a la familia por la vida del afectado.

Por su parte elementos de la Policía Municipal, ha empezado a intermediar para que las 2 partes lleguen a un acuerdo, esto luego de que los representantes de la línea Alejandro Weber Jordán y Felipe Ortiz Delfín, hayan buscado un acercamiento a través de las autoridades municipales para llegar a un acuerdo con la familia, por lo que esta reunión se podría darse este sábado por la tarde, luego de que la situación se vaya normalizando en esa comunidad.

Por otro lado la linea de transporte de servicios mixto y pasaje a la cual laboraba el fallecido, sigue brindando el servicio con normalidad, por lo que sera la única linea que estará trasladando a los usuarios de la ruta Tuxtepec – Valle Nacional y viceversa.

