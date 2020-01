Reporta Jurisdicción 1 caso confirmado de influenza en la Cuenca

-A pesar de esto han vacunado a un 70% de la meta que es de 85 mil dosis

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador de vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Iván Cruz Cruz, dijo que siguen aplicando la vacuna contra la influenza, y hasta el momento un 70% de la meta que se plantearon ya se vacunó, pero además tienen confirmado 1 caso.

Explicó que la meta para esta temporada invernal 2019-2010 es la de aplicar 85 mil dosis en la región de la Cuenca del Papaloapan, lo que representa gran parte de la población, sobre todo en personal vulnerables como adultos mayores y menores de 5 años, que son los más propensos a las enfermedades respiratorias.

Aseguró que están realizando actividades intensas desde octubre que inició la temporada invernal, y las van a seguir realizando hasta el mes de marzo que acaba esta temporada; recomendó además abrigarse en caso de que bajen las temperaturas, no consumir muchas bebidas frías en caso de que tengan enfermedades respiratorias, y no auto-medicarse.

A pesar de que la vacuna se aplicará hasta el mes de marzo, hizo hincapié en que entre más pronto se apliquen la vacuna es mejor.

Invitó a la población a vacunarse en los diversos puestos que instalan, pero además pueden acudir al puesto que es el centro de vacunación ubicado en la avenida Robert Colorado, así como en los centros de salud.

