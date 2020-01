Podrían este año, autorizar recurso para rehabilitación del Mercado Flores Magón

-Aunque el proyecto era de 23 mdp, como máximo les van a autorizar 14 mdp

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Comercio Alberto Reyes Conti, dijo que en la pasada visita del Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa dio luz verde al proyecto del rehabilitación del Mercado Flores Magón, pero aún falta que se autorice el proyecto de 14 millones de pesos.

Este proyecto que además de la rehabilitación del edificio, contemplaba la del drenaje pluvial y su monto era de 23 millones de pesos, sin embargo les dijeron que solo podían solicitar como máximo 14 mdp, pero aún están a la espera de que les autoricen el recurso, ya que el proyecto ya lo ingresaron en la Secretaría de Finanzas.

Señaló que el gobernador en su última visita al mercado, ya dio luz verde y esperan el recurso, ya que fue el año pasado que se metió el proyecto.

Cabe hacer mención que la rehabilitación de este proyecto se dijo que sería en el 2019, debido a que en el 2018 le tocaba al Mercado central, sin embargo tras los atrasos en las gestiones, el Mercado Central se rehabilitó el año pasado y esperan que este 2020 se logre aterrizar los 14 millones para este mercado.

Y es que en varias ocasiones los locatarios del Mercado Flores Magón habían pedido su rehabilitación, debido a que aseguraban que el espacio ya no estaba en condiciones.

