La creación de caminos rurales contribuye al bienestar y desarrollo integral de los pueblos indígenas: Alejandro Murat

-El Gobernador y el Presidente de México inauguraron las primeras acciones del Programa de Construcción de Caminos de Accesos a Cabeceras Municipales que se realiza en Oaxaca

–Andrés Manuel López Obrador respaldó el trabajo que realiza el Mandatario Estatal a favor de las y los oaxaqueños. “Aquí en Oaxaca estamos trabajando, unidos con el gobernador Alejandro Murat”, resaltó

Comunicado

San Antonio Sinicahua, Oax. 17 de enero de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguraron la pavimentación de concreto hidráulico del camino rural que comunica a esta cabecera municipal, como parte del compromiso que se estableció con los pueblos originarios de la entidad para fortalecer sus vías de comunicación y su desarrollo integral.

Al dar la bienvenida al Presidente de México -en su doceava visita en la entidad- el Mandatario Estatal destacó el impulso del Programa de Construcción de Caminos de Accesos a Cabeceras Municipales, en el cual se reconoce el trabajo unido y organizado de los pueblos originarios de la entidad para realizar obras de bienestar colectivo.

“No puede haber desarrollo si no vamos todos parejos, si no vamos paso a paso”, resaltó.

Murat Hinojosa precisó que la realización de estos caminos a las cabeceras municipales representan “los caminos de la esperanza, los caminos del bienestar, caminos del desarrollo de una región y de los pueblos que fueron olvidados. México va en la ruta correcta porque vamos todos parejos”.

Ante Sorayda Juárez Juárez, representante de las mujeres que participaron en la construcción del camino rural, el Gobernador reiteró que Oaxaca se suma al fortalecimiento del nuevo sistema del sector salud con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que favorecerá la vida de las y los oaxaqueños.

“Señor presidente, aquí en Oaxaca cuenta con una, dos y todas las manos de las oaxaqueñas y oaxaqueños para seguir trasformando a México”, indicó.

En su oportunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que a través del Programa de Construcción de Caminos de Accesos a Cabeceras Municipales, en Oaxaca se beneficia a 108 municipios y que este fin de semana se inaugurarán 25 de ellos, mismos que fueron realizados mediante tequio por los habitantes de estas comunidades utilizando concreto hidráulico.

Luego de aseverar que de los 570 municipios, 280 aproximadamente no cuentan con caminos pavimentados, el Primer Mandatario de México reafirmó el compromiso de pavimentar todos estos accesos durante su gobierno.

“No vamos a fallarles, vamos a seguir cumpliéndole al pueblo todos los compromisos. En el sexenio vamos a cumplir con este compromiso”, expresó.

Respaldó el trabajo que realiza el Mandatario Estatal a favor de las y los oaxaqueños. “Aquí en Oaxaca estamos trabajando, unidos con el gobernador Alejandro Murat”, resaltó.

En tanto el edil de este municipio de la región de la Mixteca, Roberto Bautista Hernández, destacó que los pueblos indígenas apoyaron esta iniciativa para el mejoramiento de sus caminos y recalcó la importancia de retomar el tequio -trabajo comunitario- como una contribución fiscal y de que se reconozca la autonomía de las asambleas comunitarias y agrarias en donde se toman las decisiones.

Asistieron el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, quienes reconocieron el trabajo de las comunidades originarias y su participación en la construcción de estos caminos rurales que favorecen el desarrollo y bienestar de los pueblos.

