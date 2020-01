Estos caminos serán recordados como los caminos de la esperanza: AMH

-El gobernador Alejandro Murat y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguraron la pavimentación del acceso a la cabecera municipal de Santos Reyes Yucuná

Comunicado

Santos Reyes Yucuná, Oax. 18 de enero de 2020. En su segundo día de gira de trabajo por la región mixteca, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguraron en esta localidad la segunda de 25 vialidades que serán puestas en operación, mismas que fueron construidas mediante el Programa de Construcción de Caminos de Accesos a Cabeceras Municipales.

En esta localidad, considerada la de mayor pobreza de Oaxaca y el país, de acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y del Consejo Nacional de Población (Conapo), el Jefe del Poder Ejecutivo reconoció al Gobierno de México por impulsar esta iniciativa que busca saldar una deuda histórica con los pueblos originarios de la entidad.

“Hoy, aquí en Santo Reyes Yucuná, en este municipio que se ha señalado como el más marginado del país, usted manda el mensaje, de que en México no puede haber mexicanos de primera y de segunda, que todos tenemos que caminar parejo, y parejo significa no venir a prometer con palabras”, aseveró.

De esta manera, Murat Hinojosa señaló que esta obra de siete kilómetros, contribuye al desarrollo de las y los habitantes del lugar, al acercarles la escuela, la clínica, el mercado, el trabajo, bienes y servicios.

“Este camino de siete kilómetros representa la posibilidad de llegar a un centro de salud; representa la posibilidad de generar el comercio que se necesita para el crecimiento de los productos de esta región. Este camino significa que también se construya ese telebachillerato que contribuirá a la posibilidad de que las niñas y niños de Santos Reyes Yucuná puedan alcanzar sus sueños”, afirmó.

En este sentido, el Mandatario Estatal agradeció al Gobierno de México por beneficiar a través de este programa a 108 municipios de la entidad con la construcción de sus accesos viales; por lo que reafirmó el compromiso para seguir trabajando de la mano en el desarrollo de la entidad y el país.

“Estos caminos serán recordados en Oaxaca y en México como los caminos de la esperanza, ahora también serán recordados como los caminos de la realidad”, aseveró el Mandatario Estatal.

En su oportunidad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a la comunidad indígena por la construcción de este camino que –dijo- también está impregnado de su identidad.

“¡Bien hecho! ¡Este camino esta bellísimo, son obras de arte, extraordinario!, exclamó, al tiempo de resaltar la labor de las mujeres en la edificación de esta obra.

De igual manera, dio a conocer que este esfuerzo comunitario y de solidaridad característicos de Oaxaca ha permitido hoy la construcción de 778 kilómetros, y en el sexenio, con la participación de 200 mil mujeres y hombres, quedarán operando cerca de seis mil kilómetros de caminos que se construirán con una inversión de más de 14 mil millones de pesos, lo que apoyará el crecimiento de la economía regional.

Finalmente, López Obrador agradeció al gobernador de Oaxaca el trabajo coordinado que realiza a favor de las y los oaxaqueños y llamó a la unidad para que los esfuerzos se vean reflejados en el desarrollo de la población.

“Tenemos que unirnos para gobernar para el pueblo, tenemos que buscar la unidad. En esa diversidad y en la pluralidad tenemos que unirnos para cosas buenas, que valgan la pena, y tenemos que unirnos cuando se trata de gobernar al pueblo”, dijo.

Durante este acto, el presidente municipal de Santos Reyes Yucuná, Sergio Francisco Amado Ajas, destacó el hecho de haber sido beneficiados con la pavimentación del camino a esta cabecera municipal, toda vez que, dijo, al ser la comunidad con mayor pobreza, existen otros rubros como del agua, energía eléctrica, salud y educación que también requieren ser atendidos.

Este fin de semana, durante su gira de trabajo en Oaxaca, también se inaugurarán la pavimentación de los accesos a las cabeceras municipales de San Andrés Nuxiño, perteneciente a la región Mixteca; así como Santa María Tepantlali y Santo Domingo Xagacía, en la Sierra Norte.

A este evento asistieron el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú; el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes; la senadora Susana Harp; el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, entre otros.

