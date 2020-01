Busca Gobierno de Chiltepec capacitar a campesinos y productores para acceder a programas federales

Redacción

San José Chiltepec, Oaxaca.- La Dirección de Desarrollo Agropecuario a cargo de Wilfrido Agustín sostuvo una reunión con productores de plátano de nuestro municipio, esto con la intención de informar las recientes reglas de operación de los programas federales del gobierno federal actual.

El Presidente Municipal Martín García Hernández encomendó a cada una de las direcciones de este ayuntamiento informar a la ciudadanía, sobre las acciones que se podrán aterrizar en nuestro municipio y así lograr que este año Chiltepec, obtenga mayor beneficio de los diferentes programas que el Gobierno Federal otorgará.

Por el bien y crecimiento de nuestro Chiltepec, uniendo esfuerzos, avanzamos.

