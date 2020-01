Asegura AMLO que la gente está gobernando en México; inaugura camino en Oaxaca

-AMLO informó que este es el primer camino de 108 que están en construcción, en zonas rurales del país y uno de los 5 por lo que caminará este fin de semana.

El presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador (AMLO) inauguró un camino en San Antonio Sinicahua, Oaxaca.

Acompañado del secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriu y del gobernador Alejandro Murat, el mandatario recorrió la nueva vialidad de construida por lo pobladores de la comunidad.

«Lo hizo la gente, nosotros nada más les ayudamos con el envío del presupuesto, ellos manejaron el dinero con honestidad, se dio trabajo a la gente, se reactivó la economía de aquí porque hubo empleo y ademas, se hizo el camino, 8 kilómetros.»

El presidente municipal agradeció al mandatario federal por haber cumplido una de sus promesas de campaña.

«Gracias de verdad, toda la gente que estuvo trabajando se benefició, estamos muy orgullosos», «ahora como presidente, volteó a vernos», dijo el funcionario.

AMLO informó que este es el primer camino de 100 que están en construcción en zonas rurales de todo el país y uno de los 5 por lo que caminará este fin de semana.

«Trabajando con la gente, esto es la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ellos me están ayudando a parar el toro viejo, echado, reumático y mañoso que dejaron, la gente está gobernando en México.»

