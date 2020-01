Ahora en Guanajuato, alumno de secundaría dispara arma y hiere a compañero

ANIMAL POLÍTICO

Un alumno de secundaria resultó herido luego que uno de sus compañeros accionara un arma de fuego dentro del plantel educativo en Irámuco en Acámbaro, Guanajuato.

A causa de la detonación, el estudiante presentó una quemadura leve de la piel en su pierna derecha.

El menor lesionado se encuentra fuera de peligro, mientras que el estudiante que portaba el arma fue llevado al Ministerio Público para rendir su declaración, informó la Secretaría de Educación de Guanajuato en un comunicado.

La Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Guanajuato indicó que las autoridades escolares activaron el protocolo de actuación ante la presencia de arma de fuego y avisaron al Ministerio Público y a la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la dependencia, la portación, uso de armas o drogas implica la aplicación de medidas disciplinarias, y en su caso denuncias, “siempre en proporción de los hechos y a las circunstancias con el fin de asegurar la integridad de los alumnos”.

Afirmó que en la institución educativa donde ocurrieron los hechos, previamente se ha establecido la estrategia “Revisión Mochila”, de manera aleatoria.

Además, pidió a los padres de familia a platicar con los jóvenes, a fin de identificar conductas de riesgo y revisar con frecuencia los objetos que portan e introducen a los centros escolares.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario