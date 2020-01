Más de 600 millones para carreteras de pueblos indígenas en Oaxaca, reconoce Horacio Sosa

Comunicado

Serán más de 600 millones de pesos los que se aplicarán a la construcción de caminos rurales en Oaxaca, así lo dio a conocer el diputado Horacio Sosa, al asegurar que en 2019 fueron 30 vías pavimentadas con el esquema impulsado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta acción ha cambiado la vida de las familias oaxaqueñas al poder trasladarse de manera rápida y segura para realizar actividades económicas, acceder a servicios de salud o educación en zonas marginadas de la entidad; como es el caso de San Antonio Sinicahua en la región mixteca.

De igual forma, Horacio Sosa anunció la integración de 63 municipios de usos y costumbres al Programa de Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales, en donde autoridades indígenas y la población participan sin intervención externa, el diputado reconoció esta acción impulsada por el presidente de México, desde el inicio de su administración.

“La conclusión de estos caminos es una muestra de que las comunidades oaxaqueñas se pueden organizar, hacer tequio y trabajar por el beneficio de sus pueblos; es un claro ejemplo de que al aplicar correctamente los recursos, el desarrollo de las localidades más marginadas puede ser una realidad”, manifestó el diputado.

Y es que en el contexto de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador por Oaxaca durante este fin de semana para conocer los avances de estos caminos rurales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, agregó que el éxito del programa se debe a que los recursos públicos llegan de manera directa a los municipios, sin la intervención de terceros como empresas que participen en la construcción de los caminos.

El compromiso del mandatario federal es que en los próximos cinco años todas las cabeceras municipales de Oaxaca se conecten a través de estos caminos construidos por los propios pobladores, con materiales de la región como piedras de río, además de utensilios como palas y picos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario