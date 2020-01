Solicitará Murat declaratoria de emergencia por reciente sismo que dejó nuevos daños en el Istmo

Oscar Rodriguez

Oaxaca, Oaxaca.- El gobernador Alejandro Murat, afirmó que solicitará a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), una declaratoria de emergencia para enfrentar los daños causados por los temblores, que se reportaron la noche de este jueves en la zona del Itsmo de Tehuantepec.

El mandatario, dijo que de acuerdo a las revisiones de campo que realizó el personal técnico de la Coordinación de Protección Civil (CEPCO), hubo afectaciones en 9 municipios de la zona del Itsmo de Tehuantepec, particularmente en San Pedro Comitancillo, además de que hubo algunas crisis de pánico.

Dijo que lo afortunado es que no se reportaron heridos, ni hay victimas fatales, sin embargo adelantó, que se va a pedir declaratoria de emergencia a la SEGOB para que “podamos recibir recursos de apoyo para todas las familias que resultaron afectadas” enfatizó.

En tanto el Coordinador General de Protección Civil Heliodoro Díaz Escarraga, confirmó que son 9 los municipios en la zona del Itsmo de Tehuantepec, donde se han identificado afectaciones por los sismos, entre ellos Matías Romero, Santa María Petapa, San Pedro Tapanatepec , Unión Hidalgo, San Pedro Comitancillo, Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, Ciudad Ixtepec y Santiago Laollaga.

Adelantó que solo en el municipio de San Pedro Comitancillo, se suspendieron las actividades escolares en el nivel de educación básica para realizar una revisión física de los inmuebles.

Dijo que derivado del recorrido que mantiene el organismo tras los sismos ocurridos la noche de este jueves de magnitud 5.3, 4.9 y una réplica de magnitud 4.3, todas con epicentro en el Istmo, se reportan daños en siete viviendas ubicadas en la calle Benito Juárez del municipio de Matías Romero.

Asimismo, en San Pedro Tapanatepec se registraron daños en tres viviendas; mientras que en el Barrio Inocentes del municipio de Unión Hidalgo fue reportada una vivienda con afectaciones. Al igual que en la avenida Carranza en San Pedro Comitancillo, una casa presentó daños en su estructura.

El corporativo Coppel en el Istmo, reportó daños de leves a moderados en tres tiendas, ubicadas en Salina Cruz, Juchitán y Ciudad Ixtepec, mismas que están siendo valoradas por Directores Responsables de Obras (DRO).

En el Manantial de Santiago Laollaga, después del movimiento telúrico se presentó enturbiamiento del agua, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le ha dado seguimiento puntual al caso para descartar algún daño.

Mientras que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO),reportaron daños en el Hospital de Ciudad Ixtepec, en la zona se encuentra personal de infraestructura para realizar la evaluación; el servicio médico no se suspendió.

Lo anterior, se suma a las afectaciones presentadas en Santa María Petapa con el desprendimiento de tejas y daños en casas de adobe, así como en el mercado público de la cabecera municipal, y la agudización de daños en la iglesia de Asunción de María.

Dijo que en Oaxaca se han registrado un cadena intensa de microsismos, tan solo el jueves hubo 119 movimientos teluricos y este viernes mas de 53 de baja intensidad.

