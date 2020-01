Se reúne edil de Chiltepec con titular del CEA

Redacción

San José Chiltepec, Oaxaca.- Con la finalidad de plantear nuevos proyectos y alternativas para el suministro de agua potable en nuestro municipio, el Presidente Municipal Martín García Hernández, sostuvo una reunión con el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Benjamín Hernández y otros Presidentes Municipales del estado.

“El agua potable es un tema de mucha importancia en nuestro municipio, es por ello que buscaremos los medios necesarios para aterrizar en San José Chiltepec, proyectos de gran importancia en este rubro” enfatizó el edil.

En Chiltepec uniendo esfuerzos, avanzamos.

