Guerreros y Diablos Rojos vivirán duelo en el Istmo

Con fuente El imparcial de Oaxaca

Los batazos sonarán y “Doña Blanca” volverá a volar en el Istmo de Tehuantepec del 19 al 23 de marzo próximo, cuando los Guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México lleven a cabo una convivencia, firma de autógrafos y tres juegos de pretemporada en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, informó el presidente municipal de esa ciudad.

De la mano de la Fundación Alfredo Harp que ha impulsado de forma permanente la reconstrucción de diversos espacios en el istmo de Tehuantepec luego de los sismos de 2017, el conjunto bélico y la novena escarlata encabezarán una fiesta beisbolera, en la que también se efectuarán recorridos para supervisar y constatar los trabajos de rehabilitación que se han realizado en la región, centrados más allá de la restauración de los inmuebles afectados, en la reactivación ecónomica de las familias, y en la restauración del tejido social en el Istmo de Tehuantepec.

En el marco de este gran evento en el que se espera que poco más de 7 mil aficionados se den cita en cada uno de los tres encuentros programados, el edil juchiteco Emilio Montero estuvo en la Ciudad de México para entregar de manera oficial la invitación al presidente de la República Andrés Manuel Lopez Obrador, para que sea el encargado de efectuar el lanzamiento de la primera bola el próximo jueves 19 de marzo: “esperemos que el Presidente pueda acompañarnos para que también pueda constatar los trabajos de reconstrucción que se han hecho, sabemos que quiere mucho a Oaxaca y al Istmo, y nos gustaría que nos acompañe a esta fiesta que llevará alegría a nuestra gente” informó vía telefónica el Presidente Municipal, quien explicó que como parte de la planeación se han celebrado reuniones en la ciudad de Juchitán encabezadas por Alfredo Harp Helú, propietario de ambas novenas de la Liga Mexicana de Beisbol.

