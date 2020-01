Gobierno de Chiltepec trabaja en mantenimiento de bombas y pozos profundos de agua potable

Redacción

San José Chiltepec, Oaxaca.- La Dirección de Obras Públicas trabaja en el mantenimiento de pozos profundos y bombas que suministran de agua potable al municipio, esto para mantenerlos en funcionamiento óptimo y abastecer de vital líquido a la ciudadanía.

De manera constante se esta llevando a cabo dicho mantenimiento, es por ello que se avisará con antelación a los Chiltepecanos para que tengan conocimiento y no carezcan del vital líquido.

En Chiltepec uniendo esfuerzos, avanzamos.

Comentarios

