Gastos de Bomberos oscilan en los 50 mil pesos, sobreviven de donativos

-Los donativos son por parte de la población, pero además por parte del gobierno municipal y estatal

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta del Patronato de Bomberos Esperanza García Kuri, dijo que están dándole mantenimiento al equipo con el que ya cuentan, pero además no van a dejar de insistir para tener equipos nuevos y en seguir solicitando a la ciudadanía el apoyo para mantener la estación.

Los gastos de la estación oscilan en los 50 mil pesos de manera mensual, entre lo que es mantenimiento de la estación y el de las unidades, y sobreviven de las donaciones de la ciudadanía, pero además del apoyo del gobierno municipal, y el gobierno del estado que paga la nómina de los elementos.

Hasta el momento son 12 los elementos que están en nómina, y esperan que en este año el número de bomberos aumente, aunque es el gobierno del estado los que decide cuantos enviarle, pues 4 son los que les ha enviado.

Y es que aunque todos los elementos tienen su equipo, la mayoría son donados por grupos de bomberos de Estados Unidos, otros más han sido donados por el gobierno del estado; aun así esperan gestionar para comprar equipos nuevos para los bomberos de Tuxtepec.

Anteriormente los elementos de bomberos no estaban en nómina del gobierno del estado y solo reciban un apoyo por parte del patronato, sin embargo tras ingresar a la nómina del gobierno del estado, si situación mejoró.

